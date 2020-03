"Nationale Pyjamadag" vandaag: in pyjama naar school om zieke klasgenoten te steunen

Vandaag is het de vijfde editie van de Nationale Pyjamadag. Op die dag komen heel wat leerlingen en leerkrachten in pyjama naar school uit solidariteit met zieke kinderen en jongeren. De Pyjamadag is een initiatief van Bednet. Deze organisatie zorgt ervoor dat zieke kinderen en jongeren uit het kleuter-, lager- en middelbaar onderwijs die tijdelijk niet naar school kunnen gaan van thuis uit les kunnen volgen. Leerlingen die langdurig of regelmatig afwezig zijn door ziekte, operatie of ongeval, zijn zo mee met de les en blijven in contact met hun vrienden.

"Bednet installeert een computer met webcam in de klas waardoor de afwezige leerling de klas live kan volgen. Het computerscherm in de klas toont ook de leerling thuis. Op die manier kan de zieke leerling in contact blijven met zijn klasgenoten en actief deelnemen aan de lessen", zegt Els Janssens van Bednet.