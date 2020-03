Vrouw belandt met auto in het water in Grobbendonk

Iets over drie uur vanmiddag is een vrouw door een omheining gereden op het industrieterrein van Grobbendonk. Ter hoogte van de Industrielaan belandde ze met haar auto in het water. Ze was erg verward maar kon zelf nog uit haar auto klauteren en naar de oever zwemmen. Ze werd overgebracht naar het ziekenhuis. De brandweer heeft haar auto uit het bluswaterbekken getakeld. Hoe het ongeval precies is kunnen gebeuren, wordt nog onderzocht.