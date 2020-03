Provincie West-Vlaanderen zoekt gastvrije landbouwers voor schoolbezoeken

Voor de rondleidingen is de provincie nog op zoek naar extra landbouwers. Nu zijn er al zo'n 70-tal boeren die eraan meewerken. "Het project zit na 20 jaar nog altijd in de lift", zegt gedeputeerde Bart Naeyaert. "We willen de mensen dichter bij de echte boerderij brengen en op die manier leren we hen ook waar alles vandaan komt."

In 't Populierhof in Stavele werken ze al een tijdje mee aan het project. Op die manier willen ze de afstand tussen de landbouwer en de consument verkleinen. "Maar het komt ook ons imago ten goede", zegt landbouwer Marc Wyckaert.