Wichelen vraagt dringend oplossing voor wateroverlast. Vanmorgen weer natte voeten in Bohemen

"Rond 05u30 begon de wateroverlast", zegt brandweerkapitein Eric Troch. "Het Scheldewater staat 2 meter hoger dan de beek en de straat. Het water kan dus niet weg en de N416 in Bohemen is over een lengte van 300 meter blank komen te staan. Het was de eerste keer dit jaar dat het water een halve meter hoog stond. Het water bedreigde zowat 30 huizen en appartementsgebouwen. Er liepen maar enkele kelders onder water. Rond 9 uur konden we de straat weer openstellen."

"Momenteel staan er pompen van de provincie, maar die kunnen het water niet allemaal weg krijgen", zegt burgemeester Kenneth Taylor. "In augustus beginnen de werken aan een nieuw pompgemaal: een hoogdebietpomp zou het overtollige water makkelijker in de Schelde terugpompen. Ook voor het tweede kritieke punt in Wichelen is er een oplossing: in de wijk Bruinbeke zal Aquafin een bufferbekken aanleggen. Maar voor Lageweg in Schellebelle is er dringend een oplossing nodig!"