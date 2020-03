Wijwatervaatjes leeg in Essene: "Een voorzorgsmaatregel want normaal is er zout toegevoegd wat al ontsmettend werkt"

Nadat de Belgische bisschoppen kerkgangers al hadden aangeraden om op te letten met het gebruik van wijwater, heeft men in de kerk van Essene het zekere voor het onzekere genomen en het wijwater meteen verwijderd. In de plaats werd een briefje in het wijwatervat gestopt met daarop de mededeling "corona"’. De maatregel moet voorkomen dat het coronavirus zich verspreidt. “Het is een voorzorgsmaatregel want in wijwater wordt normaal zout toegevoegd wat toch al ontsmettend werkt”, zegt Ian Panné, voorzitter van de kerkraad. “Onze ploeg wil echter niets aan het toeval overlaten.”

Naast de waarschuwing voor wijwater, hebben de bisschoppen nog enkele maatregelen uitgevaardigd. Zo vragen ze om hosties in de hand aan te nemen, in plaats van op de tong.