"Zelf groenten oogsten levert heel verse en diverse producten op, en het geeft mij rust"

Leen woont in de stad, maar één à twee keer per week gaat ze recht van het veld groenten halen. Het is een systeem dat meer en meer mensen aantrekt. Voor een vaste jaarlijkse bijdrage - gemiddeld is dat 350 euro- ga je zelf sla plukken, spruitjes snijden of prei uitsteken, zoveel als je zelf nodig hebt. Soms kan er ook vlees geleverd worden. Bij deze biologische boerderij vlakbij Leuven zijn bijna 700 klanten aangesloten.