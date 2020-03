Ziekenhuis Oost-Limburg neemt extra preventieve maatregelen voor bezoekers

"We willen het bezoek beperken tot 1, maximum 2 personen", zegt Jurgen Ritzen van het ZOL. "Op sommige afdelingen is dat nog strikter. Ik denk dan aan pediatrie, geriatrie of kritieke diensten. Op pediatrie vragen we dat enkel de mama en/of de papa op bezoek komen, maar dat de overige kennissen uit het ziekenhuis blijven."