Al zeker 2 bewoners van rusthuis Watermaal-Bosvoorde testen positief op nieuw coronavirus, in totaal 34 besmettingen gevreesd

In het rusthuis in Watermaal-Bosvoorde verblijven in totaal 300 bewoners. Vannacht zijn negen van hen naar het ziekenhuis gebracht, vanmorgen volgden nog twee bewoners. Ze worden nu verder onderzocht in het ziekenhuis. Hoe ernstig ziek ze zijn, is niet geweten. 23 anderen vertonen symptomen van het coronavirus.

Bekijk hier het verslag uit "Het Journaal":