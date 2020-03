Corona brengt solidariteit onder West-Vlaamse bedrijven: Barco stelt virtuele klaslokalen open voor andere bedrijven 

Technologiebedrijf Barco uit Kortrijk stelt zijn virtuele klaslokalen open voor andere bedrijven. Barco reageert zo op het nieuws dat Europeanen als gevolg van het coronavirus niet meer naar de VS mogen reizen. Bedrijven zouden bij Barco via beeldschermen opleiding kunnen volgen of geven, zodat ze niet meer naar Amerika of andere landen moeten reizen.