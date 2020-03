Bewoners van rusthuis in quarantaine in Koersel leren skypen: "Zo kunnen ze contact houden met hun familie"

De meeste bewoners van woonzorgcentra en hun familie lijken begrip te hebben voor de situatie. Maar de telefoon rinkelt wel veel meer dan normaal. "De familieleden hebben veel praktische vragen", zegt Elke Pauly, directrice van het Prinsenhof in Koersel. "Wat moet er met de was gebeuren bijvoorbeeld, maar dat zijn allemaal problemen die we samen proberen op te lossen."

"We willen ook proberen het contact tussen de bewoners en hun familie te onderhouden", gaat Pauly verder. "Daarom leren we onze bewoners skypen. Sommigen vinden dat best wel leuk. En het is nog nuttig ook want zo kunnen ze toch nog contact houden met elkaar."