Bezoekverbod in Aalsterse ziekenhuizen: “We moeten patiënten, personeel en bezoekers beschermen”

“Op bepaalde afdelingen is er wel 1 persoon per dag toegelaten”, vertelt Dorien Buyst van het Algemeen Stedelijk Ziekenhuis van Aalst. “Zo is op de materniteit de partner toegelaten en op de pediatrie mag 1 van de ouders op bezoek komen. Op de palliatieve zorg is bezoek mogelijk in overleg met de behandelde arts.”

Alle onderzoeken en behandelingen gaan wel door, maar er wordt gevraagd om alleen te komen. “Als begeleiding noodzakelijk is, is dat wel mogelijk.”