Borduursters naaien mondmaskertjes op middeleeuwse personages van Tapijt van Assenede

Twee keer per week borduren Asseneedse vrijwilligers aan het Tapijt van Assenede. Het wandtapijt is 100 meter lang en toont het verhaal van auteur Diederik van Assenede over de verboden liefde tussen Floris en Blancefloer. Door het coronavirus moeten de borduursessies wijken.

“Alle borduursters kregen het bericht dat de borduurnaalden in het borduurlokaal moeten blijven", zegt Anne De Mulder uit Boekhoute, zij borduurde al bijna 4.000 uren aan het tapijt. “Veel van mijn borduurcollega's behoren tot de risicogroep. Hopelijk zie ik ze straks allemaal weer gezond en wel terug", zegt Anne met enige bezorgdheid in haar stem.

De dames nemen wel tijdelijk afscheid van het doek met de nodige portie humor: "Ik heb mijn borduurwerk aangepast aan de actuele problematiek: afstand houden én desnoods een maskertje voor de mond."