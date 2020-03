Kunstenfestival The Crystal Ship gaat niet door: onduidelijk of internationale artiesten in Oostende geraken

"Wat veel mensen niet weten is dat The Chrystal Ship een internationaal zeer gerenommeerd festival is. De verschillende kunstenaars komen uit Italië, Spanje of uit de Verenigde Staten. Het is voor ons niet duidelijk of iedereen wel hier geraakt. Kijk maar naar het vliegverbod her en der. De onzekerheid is te groot, vandaar dat wij beslissen om het naar een latere datum te verschuiven", besluit de burgemeester.