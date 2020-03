Cafés en restaurants gaan dicht, lessen worden opgeschort, maar scholen moeten opvang aanbieden

Viroloog Marc Van Ranst noemt de nieuwe maatregelen van de regering verregaand, maar wel nog proportioneel. "Het land blijft wel werken", zei hij in "Vandaag" op Eén.

Volgens Van Ranst is dit een oplossing die tegemoet komt aan een aantal verzuchtingen: scholen sluiten kon niet omdat de kinderen dan naar de grootouders moesten en dat moest vermeden worden, en tegelijkertijd kunnen mensen in bepaalde jobs zoals in de zorgsector niet zo maar thuisblijven. "We doen het zoals in Frankrijk, maar leggen wel onze eigen accenten", zegt Van Ranst. Hij wijst ook op Frankrijk als een van de redenen om bij ons ook de lessen op te schorten, omdat het volgens hem vooral in Wallonië moeilijk is om uit te leggen waarom er wel in Frankrijk scholen gesloten worden en bij ons niet.

"Het leven ligt niet volledig stil", zegt hij. De regering hoopt op deze manier de curve van het aantal besmettingen, die momenteel nog stijgend is, af te vlakken. Als dat lukt, kunnen de maatregelen op termijn weer worden teruggeschroefd, verwacht hij.



De viroloog waarschuwt dat we aan het begin staan van de epidemie in België, en dat daarom maatregelen nodig zijn. "Het virus is er, we kunnen het niet tegenhouden want er is geen vaccin of antivirale middelen, dus we moeten met zijn allen de zaken regelen." Hij benadrukt dat het voornaamste doel is om de ouderen te beschermen, die kwetsbaarder zijn voor het virus, en om de impact van het coronavirus op het gezondheidssysteem zo laag mogelijk te houden.

Bekijk hier een fragment uit de uitzending van "Vandaag":