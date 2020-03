Coronavirus ook voelbaar bij cateringbedrijven: “Ik hoop dat we nog kunnen leveren voor de Ronde van Vlaanderen”

“Ik ben nu wel meer gefocust op het wassen van mijn handen”, vult chef Davy De Pourcq aan. “Vooral in mijn vrije tijd, als ik naar de supermarkt ga bijvoorbeeld.” Werknemers die de catering verzorgen op evenementen komen natuurlijk in contact met heel wat mensen. “Maar het is heel moeilijk om veel in onze werking te veranderen”, zegt Laurens De Clercq die maître is bij SIR Catering. “Het is moeilijk om afstand te houden als we de hapjes uitleggen aan de mensen. Mensen verwachten ook echt zulke bediening. Het zou een oplossing kunnen zijn om de hapjes op plateaus in het midden van de zaal te zetten, maar dat lijkt me erg onpersoonlijk. Zolang we van de regering nog mogen opdienen, blijven we dat doen.”