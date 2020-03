Dan voorlopig toch geen 'Mamma Mia' in de Antwerpse Stadsschouwburg

"We hebben ons geschikt naar een beslissing die genomen is en we hebben die zo efficiënt mogelijk proberen uit te voeren", zegt producent Koen Hendrickx van Deep Bridge. "Toch kwam daar kritiek op, onder meer van viroloog Marc Van Ranst. Onze oplossing werd typisch Belgisch genoemd. Als de overheid iets anders had willen beslissen, hadden ze dat moeten doen. Ik denk dus dat hun beslissing eerder typisch Belgisch was. Wij hebben het in eer en geweten proberen op te lossen". Er is nu overlegd met de directie van de Stadsschouwburg en de cast over een nieuwe speelperiode. Die wordt later bekendgemaakt. In totaal moeten er 55.000 mensen worden omgeboekt.