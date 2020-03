Evenementen afgelast en cultuurcentra dicht in Vlaams-Brabant: overzicht van sluitingen en annulaties

Cultuurcentra en sportaccomodaties in Leuven sluiten allemaal tot eind maart. In Halle, Aarschot en Dilbeek vieren ze geen carnaval meer. In Scherpenheuvel-Zichem kan je wél nog in de stoet meelopen. In cultuurcentrum De Borre in Bierbeek is de voorstelling van vanavond afgelast.

De stad Tienen schrapt alle activiteitein van de stadsbibliotheek, de jeugddienst, het Huis van het Kind en de sportdienst. Ook in Kortenaken worden de stedelijke activiteiten geannuleerd: de Urban Run & Walk wordt uitgesteld, activiteiten voor senioren worden geannuleerd. Kampen in de paasvakantie zijn tot nu toe nog niet geschrapt. Keerbergen verbiedt alle evenementen tot eind maart. De Keerbergse sporthal, het cultuurcentrum en de bibliotheek worden gesloten. En de volkssterrenwacht Mira in Grimbergen schrapt ook alle activiteiten.