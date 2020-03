Europeanen mogen gedurende 30 dagen VS niet meer in

"Om te voorkomen dat nieuwe gevallen ons land binnenkomen, zal ik alle reizen van Europa naar de Verenigde Staten de komende 30 dagen opschorten", zei de president tijdens een toespraak in het Oval Office.

De maatregel gaat in vanaf vrijdag middernacht (lokale tijd) voor een periode van dertig dagen, maar geldt niet voor inwoners van het Verenigd Koninkrijk. Ook Amerikaanse burgers kunnen na een grondige controle hun land opnieuw binnen.

Trump zei dat de Europese Unie niet dezelfde beschermende maatregelen heeft genomen als de VS en niet vroeg genoeg was gestopt met vluchten van China naar Europa. De VS hebben eind januari al een inreisverbod opgelegd voor buitenlandse reizigers die veertien dagen daarvoor in China waren. Eind februari zijn soortgelijke beperkingen opgelegd voor mensen die in Iran verbleven.

Verder raadt de president zijn landgenoten af om naar drukke gebieden te reizen.

Door vandaag slimme acties te ondernemen, zal het virus zich niet verspreiden, meent de president. "Ik zet altijd het welzijn van de Amerikanen voorop. Het virus maakt geen kans tegen ons, we zijn het land dat het best voorbereid is."

Na de aankondiging van de president daalden de olieprijzen met meer dan 2 procent. Een vat West Texas Intermediate (WTI) zakte 2,6 procent tot 32 dollar en een vat van de Noordzeesoort Brent zakte 2,3 procent tot 35 dollar.