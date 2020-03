500 jaar geleden werd Christoffel Plantijn geboren: enkele weetjes over de boekdrukker en uitgever

"Hij kwam op 30-jarige leeftijd naar Antwerpen om er een drukkerij op te starten. Dat was in die tijd niet voor de hand liggend, want er waren al veel drukkerijen", zegt Kockelbergh. "Toch werd het op drie jaar tijd de grootste drukkerij van België. Na tien jaar was Plantijn zelfs de grootste drukker van Europa."

"De Fransman ging voor kwaliteit. Hij wou het beste papier, letters en illustraties. Verder was Plantijn een goede netwerker. Hij had contacten met topauteurs en wetenschappers in heel Europa én met de paus. Hij speelde een kernrol in wetenschaps- en kenniskring in Antwerpen."