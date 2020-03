Geen bezoekers meer in rusthuizen: "Het zal niet gemakkelijk zijn voor de bewoners"

Bewoners van rusthuizen zijn een risicogroep voor het coronavirus. De maatregel gaat vandaag in en loopt nog tot 19 april, dat is het einde van de paasvakantie. Dave Roosen, directeur van de woonzorgcentra Ocura in Beringen en Herk-de-stad verwacht straks toch nog bezoekers aan deur: "Ik verwacht nog heel wat bezoekers vandaag, maar zij gaan voor een gesloten deur staan, met alle gevoelens dat zal meebrengen. Maar er zijn ook praktische bedenkingen zoals het wasgoed bijvoorbeeld. Daar zullen we snel meer duidelijkheid over geven aan de familieleden."