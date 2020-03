Gezondheidssysteem in Italië crasht door coronavirus: "Wie nu blindedarmontsteking krijgt, heeft probleem"

Onderschatten we het in België? "Onderschatten zéker", meent De Ryck. "Ook in Italië zag je de onduidelijke communicatie, gemengde boodschappen. Veel te lang werd door velen gedacht “Ik ben jong en gezond, ik heb helemaal geen aandeel in deze epidemie en evenmin in de bestrijding ervan". Dat is a priori fout. Want we weten dat de jonge, actieve bevolking misschien geen hoog persoonlijk risico loopt, maar wel in grote mate verantwoordelijk is voor het instandhouden van de overdracht.



Thuisblijven, scholen sluiten zijn geen populaire voorstellen, maar als wij in Italië een week zouden terugkijken, dan zal er wel een moment geweest zijn waarvan we achteraf zouden kunnen denken: hadden we toen meer consequent, proactief en eenduidig gehandeld, dan kun je het virus door burgerzin misschien tegenhouden."