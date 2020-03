Loslopende honden bijten jong paard dood in Affligem

Zelf heeft Marc de aanval niet zien gebeuren. “Een vrachtwagenchauffeur was in de veldweg aan onze weide verloren gereden en zag het paard liggen. Hij zag ook twee honden in de weide lopen die onder het bloed zaten." De twee andere dieren hebben de aanval wel overleefd. "De dag na de aanval stonden ze nog te trillen van angst. Maar het komt wel goed met hen. Het is verschrikkelijk dat zoiets kan gebeuren."

De familie heeft een vermoeden wie de eigenaar van de honden is en wil hem laten opdraaien voor de kosten. "We hebben een proces-verbaal laten opstellen door de politie”, vervolgt Marc. “Het overleden dier is overgebracht naar Gent voor een autopsie. We wachten nu op de resultaten van dat onderzoek."