Kampenhout, Zemst en Steenokkerzeel verbieden alle indoor evenementen tot 1 april

De gemeenten krijgen heel veel vragen van clubs en organisaties die zich afvragen of hun evenement nog kan plaatsvinden of niet. Om duidelijkheid te scheppen wordt nu alles verboden, zegt burgemeester Kurt Ryon van Steenokkerzeel: "Er was al de regel dat alle activiteiten boven de 1.000 mensen niet mochten doorgaan, maar dat werd een warboel. Nu hebben we een duidelijke lijn zodat alle verenigingen weten waar ze aan toe zijn."