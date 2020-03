Leuven sluit alle sportaccommodaties en cultuurhuizen

Wie vanavond of de komende dagen wat baantjes wou gaan trekken in het zwembad of een wedstrijdje zaalvoetbal in zijn agenda had, mag andere plannen zoeken. Burgemeester Mohamed Ridouani is gedecideerd: “Het is duidelijk dat er strikte maatregelen nodig zijn om de verspreiding van het virus zoveel mogelijk te vertragen. We willen op die manier ouderen beschermen maar ook onze zorginstellingen sparen. Alle sport- en cultuuractiviteiten zullen uitgesteld moeten worden tot 31 maart om deze uitdaging het hoofd te kunnen bieden. Mogelijk worden deze maatregelen verlengd.”