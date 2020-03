Afgelopen jaar meer verkeersdoden in Vlaams-Brabant

Nochthans wil verkeersinstituut Vias het aantal verkeersdoden tegen eind dit jaar halveren. Maar dat kan maar op één manier, zegt woordvoerder Stef Willems. "Het is belangrijk dat mensen op alle niveaus beseffen wat een moordenaar het verkeer is. Elke week zijn er twaalf gezinnen in ons land die afscheid moeten nemen van een familielid door het verkeer. Dat is gigantisch. En daar moeten we ons bewust van zijn."

In Brussel vielen er in 2018 vier verkeersdoden, in 2019 was dat één minder.