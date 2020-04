CHECK: Neen, de ramadan wordt voorlopig niet uitgesteld

De man in kwestie is Mohammed Chatar, een invloedrijke presentator van de Franstalige Marokkaanse radiozender Arabel in Brussel. In de video beweert Chatar dat hij “uit goede bronnen vernomen heeft dat verschillende landen aan het denken zijn om de ramadan uit te stellen of te annuleren”. Het filmpje verspreidde zich als een lopend vuurtje binnen de Marokkaanse gemeenschap. Eerst in Brussel, maar daarna via de familiebanden ook naar Vlaanderen en Wallonië. Volgens Chatar zou de ramadan uitgesteld worden omdat mensen die vasten, een verzwakte immuniteit hebben en vatbaarder zijn voor een besmetting.

Volgens imam Nordine Taouil, lid van de Belgische theologische raad die de Moslimexecutieve adviseert, klopt het verhaal van Chatar niet. “Geen enkel Arabisch land heeft een fatwa (richtlijn volgens de islamitische rechtspraak, red.) uitgevaardigd die zegt dat de ramadan wordt uitgesteld. De ramadan is trouwens een specifieke maand binnen de islamitische jaartelling. Je kan die niet zomaar uitstellen zoals pakweg een sportwedstrijd.”

Volgens Taouil was er in Marokko controverse om het filmpje. Mede daardoor voelde de voorzitter van de Belgische Raad der Theologen, imam Tahar Toujgani, zich gedwongen om zelf een fatwa uit te spreken: “de Ramadan mag niet uitgesteld worden voor alle moslims vanwege een zwakke en valse reden, of we dit nu bekijken vanuit een religieuze of een geneeskundige invalshoek”.

“Wat wel klopt”, legt Taouil uit, “is dat chronisch zieken, zwangere vrouwen of ouderen tijdens de ramadan niet hoeven te vasten.” Zij zijn als het ware vrijgesteld.

Het is uitzonderlijk dat Toujgani zelf een Belgische fatwa uitvaardigt om geruchten in ons land de kop in te drukken. De Vereniging van Marokkaanse Europese Islamgeleerden heeft ondertussen een gelijkaardige richtlijn uitgevaardigd. Ook verschillende Arabische landen hebben bij monde van hun religieuze autoriteiten duidelijk gemaakt dat de ramadan wel volgende week wel degelijk van start zal gaan. Het is geen toeval dat dit gerucht zich via Whatsapp kon verspreiden. Het probleem met zulke gesloten platformen is dat factcheckers die niet kunnen controleren. Daarom heeft Facebook (de eigenaar van Whatsapp, red.) beslist om een limiet in te voeren op het aantal mensen waar je een video naar kan doorsturen. De technologiereus nam deze maatregel nadat vorig jaar in India een man gelyncht werd naar aanleiding van valse berichten op Whatsapp.