Geen misvieringen in Poperinge voor de heilige Bernadette Soubirous

Bernadette Soubirous of Bernadette van Lourdes is het meisje dat Maria zag verschijnen in de Grot van Massabielle in Lourdes. Dat is nu 162 jaar geleden. Haar relieken zijn aangekomen in de Sint-Janskerk in Poperinge. Het schrijn met de botresten van de heilige Bernadette blijft er vier dagen. Daarna vertrekt het op rondreis langs alle bisdommen in de Benelux.

Poperinge wou er die vier dagen een feestelijke gebeurtenis van maken, maar dat gaat door het coronavirus niet door. Luc Verbrugge, verantwoordelijk voor bedevaarten in het bisdom Brugge, vindt het heel jammer, "maar het is wat het is".