Moet er snel een echte regering komen om de coronacrisis te bezweren?

Dat klinkt van als een echo van wat CD&V-voorzitter Joachim Coens eerder al zei. Hij deed een oproep deed aan alle mensen van goeie wil om een coronacoalitie te vormen in de strijd tegen de economische impact van het virus. En vandaag doet hij die, in een interview in De Standaard, opnieuw. Tegen maandag wil hij een "coalition of the willing": een coronacoalitie met een beperkte missie.

Opvallend: zowel de N-VA als de PS moeten daartoe behoren. Er zou nu ook weer met de N-VA gepraat worden, terwijl die toch geparkeerd leek in de oppositie. Of een huwelijk tussen de N-VA en de PS nu wel gaat lukken is hoogst onzeker, maar misschien dient zich wel een bijzondere kans aan om de partijen uit hun loopgraven te lokken. Meer nog, het lijkt op dit moment een realistische optie.