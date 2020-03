OHL speelt beslissende wedstrijd zaterdag achter gesloten deuren: streep door de rekening van supporters

Zaterdag speelt OHL tegen Beerschot, de terugmatch van de promotiefinale in eerste klasse B. De uitslag beslist wie van de twee, OHL of Beerschot , promoveert naar eerste klasse. En ook die match wordt gespeeld achter gesloten deuren, zonder supporters dus. Een flinke streep door de rekening van supporter Frank: "Ik heb een familieabonnement samen met mijn twee zonen en drie kleinzonen. Eigenlijk is het niet eerlijk. In Beerschot waren er 13.000 supporters en hier zouden er ook wel 10.000 geweest zijn, maar dan is het een oefenmatch. Als er geen publiek is, is het doodsaai. Het uitstellen van de wedstrijd zou dan toch normaal moeten zijn."