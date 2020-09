"Pano" botst op misverstanden en mistoestanden bij euthanasie: "Ik wil niet meer hoeven te smeken"

Nancy en Ruth bevinden zich in de grijze zone die er altijd zal zijn als een arts moet beslissen over leven of dood van een patiënt. De wetgever was zich hiervan bewust. Daarom is een federale euthanasiecommissie opgericht om euthanasie te controleren. De helft van de leden is arts, de anderen zijn jurist of experts in het levenseinde. Van bij de start in 2002 is Wim Distelmans de Nederlandstalige voorzitter van de commissie.