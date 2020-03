De bloedige burgeroorlog in Syrië gaat tiende jaar in: vijf vragen en antwoorden over dit belangrijke conflict

De oorlog in Syrië gaat vandaag zijn tiende jaar in. Het begon met vreedzame demonstraties en mondde uit in een ongeziene bloedige en complexe burgeroorlog. De grote overwinnaar is de Syrische president Bashar al-Assad. Grote verliezers zijn de honderdduizenden doden en de miljoenen Syrische burgers die gevlucht zijn. Jens Franssen, expert Midden-Oosten, beantwoordt in vijf video's vijf belangrijke vragen over dit conflict.