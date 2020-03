Operatiekwartier Mariaziekenhuis in Pelt twee dagen dicht door corona

Om verdere besmetting tegen te gaan, wordt het operatiekwartier nu twee dagen gesloten en worden operaties uitgesteld, zegt directeur Bernard Himpens: "Het gevolg is dat we de patiënten heel vroeg hebben moeten contacteren dat hun geplande operatie niet kan doorgaan. Het gaat dan over orthopedische operaties, neus- keel- ooroperaties, of plastische chirurgie. Maar dringende operaties kunnen wel. We hebben zelfs onze wacht versterkt met medewerkers die niet in contact gekomen zijn met de besmette medewerker, zodat we alles in veilige omstandigheden kunnen organiseren."