Opnieuw meer doden in het verkeer: 620 in één jaar tijd

Als we kijken naar de Vlaamse provincies, dan was de stijging van het aantal verkeersdoden het hoogst in Antwerpen en Vlaams-Brabant. In Antwerpen waren er 77 doden, 16 meer dan in 2018. In Vlaams-Brabant 48, 14 meer dan in 2018. In Antwerpen was de tol vooral hoog onder fietsers: 24 doden, of 13 meer dan 2018.