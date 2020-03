Coronavirus stelt ouders van kinderen met beperking voor moeilijke keuze

"We staan geen extern bezoek toe omdat we het risico willen vermijden dat corona binnenkomt in onze leefgroepen", vertelt Inne Driesen van Ter Heide. "Als de mensen hun familielid wel mee naar huis willen nemen, kunnen we die bewoner moeilijk terug ontvangen omdat hij in de buitenwereld blootgesteld is aan de risico's."



"Het is een hartverscheurende keuze", gaat Driesen verder. "Maar we moeten deze drastische belissing nemen in het belang van de veiligheid en de gezondheid van onze bewoners en personeelsleden. We vinden dat natuurlijk ook heel jammer, maar ik denk dat onze ouders wel begrijpen dat dat nu noodzakelijk is."