Personeel standbouwer creatief na werkloosheid door coronavirus: "Dan gaan we maar klusjes doen in andere bedrijven"

Normaal gezien is maart één van de drukste maanden voor standenbouwers omdat er veel beurzen zijn. Doordat veel beurzen door het coronavirus afgelast worden, zit standenbouwer Bulik uit Izegem zonder werk. De negen vaste werknemers van het bedrijf zijn daardoor werkloos. Het zette zaakvoerder Sofie Vandenbriele aan het denken: "Ik heb meteen berichtjes gestuurd naar andere bedrijven om te vragen of we ze konden helpen. Of ze voor mijn medewerkers klusjes hebben. "

Intussen blijft de agenda van het standbouwbedrijf leeg tot en met mei uit vrees dat er nog meer evenementen worden afgelast.