Update: Alle wedstrijden van Pro League, ook STVV en KRC Genk, dit weekend achter gesloten deuren

KRC Genk speelt dit weekend tegen KV Mechelen met als inzet het laatste Play Off 1 ticket. Het stadion was uitverkocht, maar nu wordt de match dus gespeeld zonder publiek. "We zullen de steun van de supporters missen in dit cruciaal weekend, maar de gezondheid van de bevolking primeert," zegt Peter Croonen, voorzitter van KRC Genk.