Sekswerkers hebben minder klanten door coronavirus

"Door het coronavirus zijn er minder klanten bij prostituees en andere sekswerkers", zegt Wendy Gabriëls van Violett in "Start Je Dag". Violett is gevestigd in het Antwerpse Schipperskwartier en geeft medische en sociale hulp aan sekswerkers. "Verschillende meisjes vertellen ons dat het coronavirus duidelijk een invloed heeft op het aantal klanten. We krijgen ook veel vragen over de gezondheidssrisico's. Zowel sekswerkers als klanten worstelen daarmee. Uiteraard moet er intimiteit zijn, dat is de kern van het sekswerk en dat kan je moeilijk vermijden. We raden wel af om te zoenen. Sekswerkers die zich niet goed of ziekjes voelen, gaan het best niet aan de slag."