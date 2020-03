Stad Halle wil geen carnavalisten op straat: "Politie zal ingrijpen als er toch gevierd wordt"

Op Facebook wordt intussen door enkelingen opgeroepen om volgend weekend toch carnaval te vieren in het centrum van de stad. "Dat is zeker niet de bedoeling. We willen niet dat er her en der mini-carnavalletjes ontstaan", zegt burgemeester Marc Snoeck. "Als dat toch gebeurt, zal de politie ingrijpen. Op welke manier dat zal gebeuren, moeten we nog bespreken. Een paar opties zijn GAS-boetes of mensen tijdelijk oppakken indien nodig."