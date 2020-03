Stan Van Samang is terug met een nieuwe single: "Ik moest vooral papa zijn"

Door het coronavirus worden er veel concerten en andere evenementen afgelast of uitgesteld. En dat stuurt ook bij Samang het één en ander in de war: “Vooral in mijn hoofd. Het naast ons neerleggen is geen optie meer. Het is een beetje dubbel, maar ik vind het niet meer dan normaal dat er zo’n maatregelen genomen worden.”

Zelf heeft Samang het met z’n collega’s nog niet gehad over de voorzorgsmaatregelen: “Dat komt omdat we zoiets ook nog nooit meegemaakt hebben, maar het is aan ons artiesten om het net goed te vinden dat er zo voorzichtig mee omgegaan wordt.”