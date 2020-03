Totaalverbod in Limburg op indoor evenementen met meer dan 1.000 bezoekers

In de gemeente As vierden afgelopen zaterdag nog een 500-tal inwoners feest op het jaarlijkse bal van de burgemeester. “Mocht dat een week later hebben plaatsgevonden was ik als organisator genoodzaakt om te cancellen”, stelt burgervader Tom Seurs (Voluit).

De Assenaar benadrukt het belang van eenduidige maatregelen en betreurt daarbij de beslissing van hogeschool PXL. "Het besluit van de PXL, een provinciale school, om de aula's drie weken lang te sluiten staat nu eenmaal haaks op communicatie die wij als burgemeesters voeren”, aldus Seurs.