Trump pakt uit met "een van de meest radicale vliegverboden uit de geschiedenis": "Dit zal chaos creëren"

Het inreisverbod in Amerika gaat vanaf vrijdag om middernacht in en geldt specifiek voor mensen die in de 14 dagen voor hun vertrek in een van de 26 landen van de Schengenzone zijn geweest (met uitzondering van Amerikaanse burgers). Het verbod geldt dus niet voor inwoners van het Verenigd Koninkrijk of Ierland die de voorbije twee weken niet in de Schengenzone zijn geweest.