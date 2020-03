Europese Centrale Bank pompt extra geld in economie eurozone, Bel-20 boekt met -14 procent grootste verlies ooit

Op de beurs in Shanghai bleef het verlies wel enigszins beperkt tot 1,8 procent. In China lijkt het virus over zijn hoogtepunt heen te zijn en neemt het aantal nieuwe besmettingen af.

Ook in New York incasseerde de beurs een forse klap. De Dow Jones verloor bijna 10 procent, de slechtste prestatie sinds de beurscrash in oktober 1987.