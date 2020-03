Van Eyck schittert ook in Brugge, in een huiselijke sfeer

Op het Lam Gods na is "de Van der Paele" het grootste werk van Van Eyck dat bewaard is gebleven. Je kunt er uren naar kijken. En dat is ook de bedoeling, in een nieuwe opstelling, vanuit een comfortabele zitbank in een huiselijke sfeer. Het werk is veel te fragiel om te verplaatsen; daarom blijft het in Brugge. "Het zit nog in de originele lijst en het bestaat uit verschillende houten panelen. Verhuizen is een risico," zegt directeur Borchert.

Infraroodbeelden van het schilderij leggen een ondertekening bloot, die hier en daar verschilt van het eindresultaat. Vergelijk bijvoorbeeld de linkerhand van Maria. Fascinerend om de tekentechniek van Van Eyck te zien. Lees verder onder de foto: