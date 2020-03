Ceremoniemeesters en huwelijksplanners overspoeld met coronavragen: "Een huwelijk of een uitvaart stel je niet zomaar uit"

"We zorgen voor handgel, als ontsmetting. We vragen ook om op een andere manier te condoleren: bijvoorbeeld met een hoofdknik of een blik. We zien dat heel veel mensen het daar moeilijk mee hebben. Troost bieden doen we erg vaak nog met een aanraking en net dat moeten we nu afraden. Ook knuffels of omhelzingen zijn eigenlijk geen goed idee." Voorlopig beperkt de overheid het aantal bezoekers van uitvaarten nog niet in ons land. "In Italië is dat bijvoorbeeld wel al het geval. We verwachten dat dit ook bij ons nog kan gebeuren."

