Onrustwekkende verdwijning in Oostende blijkt moord: stoffelijke resten gevonden in het water

Een vrouw van 67 die sinds afgelopen maandag spoorloos was, is met geweld om het leven gebracht. Dat meldt het parket van West-Vlaanderen, afdeling Brugge. Gisteren werd een man van 38 opgepakt. Hij bekende dat hij de vrouw heeft vermoord en haar lichaamsdelen in het water heeft gegooid. De cel vermiste personen werd ingeschakeld en vond vanochtend delen van het lichaam in een waterbassin.