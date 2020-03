Drie maanden na dodelijk ongeval wordt het veiliger rond Het Pand in Berlare

Wie in het belevingsscentrum Het Pand moet zijn, zal normaal gezien de Dendermondse Steenweg niet meer moeten oversteken. Vlaanderen is bevoegd voor de steenweg, maar geeft nu toelating aan Het Pand om een extra oprit aan te leggen. Daardoor zullen auto's op de parking kunnen rijden, om kinderen en jongeren af te zetten, en via een afrit de steenweg terug op te rijden. Door die kiss-and-ridezone zal niemand meer moeten oversteken naar een auto die hen komt ophalen.