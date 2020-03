In Afrika zijn er (nog) niet zoveel besmettingen met het coronavirus, hoe komt dat? 

Zoals gezegd zijn er over heel Afrika nog geen 150 gevallen van het coronavirus opgedoken. Maar wat als dat wel gebeurt? Dokter Marleen Temmerman zegt dat de hoofdsteden in een aantal landen wel voldoende capaciteit hebben, maar dat 90 procent van de gezondheidszorg zich op het platteland bevindt. "Als het echt ineens exponentieel uitbreidt zoals in China of in Italië, dan zou dat een ramp zijn. Daar is men hier niet klaar voor."

Als er meer gevallen komen, dan zal dat niet meteen een paniekreactie ontlokken, denkt Marleen Temmerman. "Men heeft al een zekere gewoonte­graad naar aanleiding van al die andere gezondheidsproblemen in Afrika. Dus nu merk ik een zekere gelatenheid en afwachtende houding. Maar ik hou mijn hart vast als de ziekte op grote schaal zou toeslaan in bijvoorbeeld sloppenwijken met een half miljoen mensen." (lees voort onder quote en foto)