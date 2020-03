Weer meer verkeersdoden in provincie Antwerpen, vooral (elektrische) fietsers

Het aantal ongevallen met slachtoffers daalt licht in de provincie Antwerpen, zoals in het hele land, maar het aantal slachtoffers stijgt. Dat wil dus zeggen dat ongevallen en hun gevolgen zwaarder worden. Het aantal verkeersdoden in de provincie Antwerpen schommelt ook al een tiental jaar rond 80. Vorig jaar waren het er 77, 16 meer dan in 2018. Dat waren vooral fietsers op een elektrische fiets. Het aantal fietsdoden steeg van 11 naar 24.

Opvallend is dat op langere termijn gezien het aantal verkeersslachtoffers daalt, behalve bij fietsers. "Fietsen wordt wel steeds populairder", zegt Stef Willems van Vias, "maar dat zou er niet automatisch mogen toe leiden dat er ook meer slachtoffers vallen."

Het aantal slachtoffers op de fiets ook doen dalen is een verantwoordelijkheid van de overheden én van de weggebruikers, zegt Willems: "Het is belangrijk dat we goed blijven inzetten op goede en veilige fietsinfrastructuur. Maar we moeten ook automobilisten en ander gemotoriseerd verkeer blijven duidelijk maken dat ze alert moeten zijn voor fietsers. En ook fietsers moeten de verkeersregels respecteren in hun eigen belang."