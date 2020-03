Zeepreventorium in De Haan lanceert kookapp voor kinderen met nierproblemen

In Vlaanderen zijn er ongeveer 500 kinderen met nierproblemen. Zij moeten opletten dat ze niet te veel kalium, fosfor en zout opnemen via hun eten. De app van het Zeepreventorium biedt hier een oplossing voor. De recepten op de app zijn samengesteld door gespecialiseerde diëtisten en is ontwikkeld in samenwerking met UZ Gent. Wat de app zo speciaal maakt, is dat er per gerecht bijstaat of er kalium, fosfor en/of zout in zit. Je kan ook ingeven voor hoeveel personen je kookt. De app berekent dan automatisch de hoeveelheid ingrediënten.