West-Vlaamse steden en gemeenten nemen maatregelen tegen coronavirus

Evenementen georganiseerd door de gemeenten gaan niet door. Ook zwembaden, bibliotheken en sporthallen gaan dicht, in de meeste gevallen tot eind deze maand. De gemeente Knokke-Heist gaat nog een stap verder en annuleert alle evenementen tot en met 30 april. Burgemeester Leopold Lippens besliste dit op eigen initiatief. Hij vindt dat de overheid te traag reageert: "Ik geloof dat wij, als we geen maatregelen nemen, op weg zijn naar een catastrofe. We zitten in onze gemeente met een tamelijk oude bevolking. Er zouden heel wat mensen kunnen sterven aan dit virus. Het ziekenhuis van Knokke-Heist is er trouwens niet klaar voor. Ook in Brugge hebben ze te weinig materiaal en kunnen ze geen testen meer doen. Vrijdag beslissen we of we de winkels, restaurants en scholen in de gemeente zullen sluiten."